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Номер извещения
ГП717159
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На разработку подразделов проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2239
Факс
--
Адрес электронной почты
Tender@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бехер Александр Артурович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717159Дата и время окончания срока приема заявок Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717159Дата и время вскрытия заявок Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 23:5931.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717159Подведение итогов не позднее Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717159Подведение итогов не позднее Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка подраздела проектной документации «Оценка системной надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса УПГТ КС "Славянская" вследствие отказов технологического оборудования» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»
Начальная цена
1 690 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
74.20.75
71.20.6
Документация лота
Кол-во: 0
Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717159Дата и время окончания срока приема заявок Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717159Дата и время вскрытия заявок Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 23:5931.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717159Подведение итогов не позднее Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717159Подведение итогов не позднее Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка подраздела проектной документации «Моделирование технологических процессов и основные положения технологических регламентов» в составе проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту» объекта «КС «Славянская»
Начальная цена
3 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
74.20.75
71.20.6
Документация лота
Кол-во: 0
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