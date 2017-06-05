Оказание услуг по письменному переводу юридической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717151 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по письменному переводу юридической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Договор Инстуркция ТЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА

Все закупки и тендеры ЗНДХ Юридический адрес 125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3 Контактный телефон +7 495 221-31-32 Факс +7 495 739-01-60 Адрес электронной почты AJarovikov@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Яровиков Антон Анатольевич Место рассмотрения предложений Северо-Восточный Ключевые слова: нефть

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