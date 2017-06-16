Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Не позднее, чем за 1 (один) день до начала выполнения Работ Подрядчик должен предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы, с предоставлением акта гидравлического испытания. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Срок выполнения Работ составляет не более 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Авансирование Работ по Договору не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании выставленного счета на оплату. Передача Подрядчиком Заказчику Акта о приемке выполненных работ по Договору (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам.