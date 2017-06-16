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    Главная / Торги / Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО «НПО «Стрела»

    Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153557Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705153557

    Уникальный номер закупки

    14-224-2017/К

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора (word)

    Локальная смета 82

    Локальная смета 84

    Проект

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153557Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 10:00GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153557Дата и время вскрытия заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.06.201722.06.2017 18:0022.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705153557Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 18:0026.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153557Подведение итогов не позднее Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153557Подведение итогов не позднее Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"

    Начальная цена

    2 202 025,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с локальными сметами №84-2017 и №82-2017.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д.2, корпус №24, производственная площадка №2 ПАО «НПО «Стрела».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обеспечение Работ необходимыми материалами должен осуществлять Подрядчик. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Не позднее, чем за 1 (один) день до начала выполнения Работ Подрядчик должен предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы, с предоставлением акта гидравлического испытания. Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Срок выполнения Работ составляет не более 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Авансирование Работ по Договору не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) на основании выставленного счета на оплату. Передача Подрядчиком Заказчику Акта о приемке выполненных работ по Договору (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела""

    Кол-во: 1

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