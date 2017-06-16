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Номер извещения
31705153557
Уникальный номер закупки
14-224-2017/К
Наименование закупки
Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153557Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:00GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153557Дата и время вскрытия заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.06.201722.06.2017 18:0022.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705153557Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 18:0026.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153557Подведение итогов не позднее Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт отопления в корпусе 24 ПАО "НПО"Стрела"
Начальная цена
2 202 025,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с локальными сметами №84-2017 и №82-2017.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. Арсенальная, д.2, корпус №24, производственная площадка №2 ПАО «НПО «Стрела».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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