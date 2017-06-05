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Номер извещения
ГП717148
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
AJarovikov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яровиков Антон Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 14:00 GMT +305.06.2017 14:0005.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717148Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон Северо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 14:0005.06.2017 14:0005.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717148Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон Северо-Восточный
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717148Подведение итогов не позднее Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон Северо-Восточный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717148Подведение итогов не позднее Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон Северо-Восточный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по письменному переводу технической документации с иностранных языков на русский язык, с русского на иностранные языки, редактирования текстов на иностранных языках, а также другие услуги по взаимной договоренности Сторон
Начальная цена
4 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
74.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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