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    Главная / Торги / Поставка крепежей

    Поставка крепежей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежейДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717146

    Уникальный номер закупки

    68-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на крепежи

    Закупочная документация

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежейДубна

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2017 12:0013.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717146Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежейДубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717146Подведение итогов не позднее Поставка крепежейДубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717146Подведение итогов не позднее Поставка крепежейДубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в техническом задании на поставку крепежей

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки Товара - доставка до склада Покупателя: 141980 г. Дубна Мос-ковская обл., ул. Жуковского,д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - авансирование в размере 50% +доплата 50% в течение 10 (деся-ти) банковских дней после поставки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    26.05.2017

    Уведомление

    26.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия крепежные "

    Кол-во: 0

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