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Номер извещения
ГП717143
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 237-14-63
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Kartavaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Картавая Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 14:00 GMT +301.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717143Дата и время окончания срока приема заявок Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тнБрянск
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 14:0001.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717143Дата и время вскрытия заявок Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тнБрянск
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:3006.06.2017 13:3006.06.2017 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717143Подведение итогов не позднее Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тнБрянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сульфат натрия безводный для кормопроизводства - 60 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объем к поставке - 60 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки авто: Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Пильшино Имеется возможность приемки ж/д транспортом ст. назначения: ПильшиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
24.13.31.171
01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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