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    Главная / Торги / Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-68-2017

    Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-68-2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153086Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705153086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-68-2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Сочиводоканал
    Все закупки и тендеры Сочиводоканал

    Юридический адрес

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Почтовый адрес

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-87-37

    Факс

    +7 8622 54-88-48

    Адрес электронной почты

    o_shulga@sochivodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульга Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153086Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 14:0006.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153086Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 14:0026.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153086Подведение итогов не позднее Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    2 480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Сочиводоканал
    Все закупки и тендеры Сочиводоканал

    Адрес местонахождения

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право заключения договора на закупку электротехнических материалов для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) "

    Кол-во: 1

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