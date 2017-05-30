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    Главная / Торги / запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)

    запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717178Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717178Подведение итогов не позднее запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку г/к сортового проката (круг, шестигранник, квадрат)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квадрат 120 ст.45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Квадрат 70 ст. 3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Квадрат 20 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Шестигранник 55h11 ст.45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шестигранник 30h11 ст.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Круг 140 ст40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Круг 130 ст40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Круг 130 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Круг 110 ст40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Круг 110 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Круг 100 ст 40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Круг 100 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Круг 100 ст 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Круг 90 ст 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Круг 90 ст 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Круг 85 ст40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Круг 80 ст 30ХГСА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Круг 85 ст 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Круг 80 ст40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Круг 80 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Круг 80 ст 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Круг 80 ст 35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Круг 75 ст40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Круг 70 ст40Х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Круг 70 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Круг 70 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Круг 65 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Круг 60 ст 40Х"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Круг 60 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Круг 56h11 ст 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Круг 56 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Круг 48h11 ст 35 (ст.20)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Круг 48 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Круг 42 ст 40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Круг 110 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Круг 40h11 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Круг 40 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Круг 36 ст 38ХС"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Круг 36 ст 30ХГСА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Круг 40 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Круг 36 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Круг 36 ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Круг 30 ст 40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Круг 30 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Круг 22 ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Круг 16 ст 40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Круг 20h11 ст 20"

    Кол-во: 0

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