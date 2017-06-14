Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Лот №2 – Футболки, бейсболки

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Лот №2 – Футболки, бейсболки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705153015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Лот №2 – Футболки, бейсболки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 220-29-80 доб. 282

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    a.vlasova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Тимофей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Белье нательное трикотажное или вязаное

    Ключевые слова:

    футболки

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153015Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР

    Начальная цена

    125 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИК
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.1

    Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу

    Документация лота

    ТЗД

    19.08.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР "

    Кол-во: 30

    Лот 2

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153015Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки

    Начальная цена

    225 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИК
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    14.14.30.110

    Футболки трикотажные или вязаные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.14.1

    Производство трикотажного и вязаного нательного белья

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки "

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП023826
    Закупка костюмов утепленных
    Закупка костюмов утепленных
    412255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.11.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить