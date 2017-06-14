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Номер извещения
31705153015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Лот №2 – Футболки, бейсболки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153015Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №1 – Костюмы летние для ИТР
Начальная цена
125 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
14.12.11.120
14.12.1
Документация лота
Кол-во: 30
Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153015Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153015Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд ООО «Краснодар Водоканал» в 2017 году (многолотовая): Лот №2 – Футболки, бейсболки
Начальная цена
225 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
14.14.30.110
14.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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