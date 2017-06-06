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Номер извещения
31705152970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидроагрегатов У27.06.063В (110В), У27.06.083.1 (110В)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гидроагрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 09:00 GMT +306.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроагрегатов125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 09:0006.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152970Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроагрегатов125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроагрегатов
Начальная цена
1 416 476,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
28.12.12.110
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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