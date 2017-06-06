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Номер извещения
31705152738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение наборов для модификации ВС А 319/320
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Алексанровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
MODKIT набор для модификации А 319/320 p/n 311353A01R00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152738Дата и время окончания срока приема заявок MODKIT набор для модификации А 319/320 p/n 311353A01R00Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152738Дата и время вскрытия заявок MODKIT набор для модификации А 319/320 p/n 311353A01R00Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
MODKIT набор для модификации А 319/320 p/n 311353A01R00
Начальная цена
6 124,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, 196210, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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