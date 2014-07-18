Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Буровой инструмент

    Буровой инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.КрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407504

    Уникальный номер закупки

    29/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Буровой инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 338-60-94

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Kovalev@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Анатолий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    станок

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2014 08:00 GMT +318.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2014 08:0018.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407504Дата и время вскрытия заявок Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 13:0021.07.2014 13:0021.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407504Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 13:0021.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407504Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового инструмента на станок ROC производства Atlas Copco.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Красноярск, п. Березовка, ул. Береговая 30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа минимум 30 дней. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. Поставка должна быть осуществлена до 15.08.2014.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коронка DHD-340A 100-5130-34-223A, 10-20 Convex ballistic"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Коронка буровая 152 мм, FF (плоский фронт), SP (сферическое вооружение), хвост. DHD350 (8 шлицов)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 3"

    "Пневмоударник DT-H5, 3 ½ Api Reg, хвост. DHD 350 (8 шлицов)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Труба буровая L=6м 214-8760-44,40-08 (89000950)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Штанга буровая 210-089-0500-В44-А0, 40-06"

    Кол-во: 8

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014237
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1...
    593603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 638 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081087
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    593601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 252 537
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012522
    Поставка общестроительных материалов: металлопрокат для объекта строительства «ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: металлопрокат для объекта строительства «ДКС (2 очередь)...
    586116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237179
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013016
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей БНГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта...
    588341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014235
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении буровзрывных работ для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО «ССК Газрегион»
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении...
    593594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 848 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225045
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    590232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить