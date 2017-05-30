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    Главная / Торги / Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходников для сварочных аппаратовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 05:00 GMT +330.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходников для сварочных аппаратовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 05:0030.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717130Дата и время вскрытия заявок Поставка расходников для сварочных аппаратовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717130Подведение итогов не позднее Поставка расходников для сварочных аппаратовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходников для сварочных аппаратов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом аналоги не допускаются

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка товара покупателю договор в редакции АО Уралхиммаш
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    46.6

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сварочные расходники"

    Кол-во: 0

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