Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Поставщик обязан выставить не позднее даты поставки Товара. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с момента получения заявки Поставщиком.