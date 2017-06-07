www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705152623
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта строительства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 08:30 GMT +307.06.2017 08:3007.06.2017 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта строительстваМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 08:3007.06.2017 08:3007.06.2017 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152623Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта строительстваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования внутренних сетей водоснабжения и водоотведения для объекта строительства
Начальная цена
185 657,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
46.69.15
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.