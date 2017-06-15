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Номер извещения
31705152514
Уникальный номер закупки
035А_2017-ОЗ
Наименование закупки
Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняховский Евгений Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 10:00 GMT +315.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152514Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152514Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"Москва
Дата и время проведения
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152514Дата и время проведения Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 10:4526.06.2017 10:4526.06.2017 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152514Подведение итогов не позднее Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение производственной мебели для нужд ПАО "Импульс"
Начальная цена
1 876 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
56 290,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
31.09.11.190
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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