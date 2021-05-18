Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай) 0177200000921001462

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0177200000921001462 Уникальный номер закупки 0177200000921001462 Номер закупки Наименование закупки Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай) 0177200000921001462 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

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