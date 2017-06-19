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Номер извещения
ГП717131
Уникальный номер закупки
ОСКиОСД/17-00037
Наименование закупки
Закупка крана мостового литейного электрического КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62210
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
Olesya.Kiyan@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киян Олеся Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 17:00 GMT +319.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717131Дата и время окончания срока приема заявок Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 17:0019.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717131Дата и время вскрытия заявок Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква
Подведение итогов не позднее
30.07.2017 23:5930.07.2017 23:5930.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717131Подведение итогов не позднее Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201730.07.2017 23:5930.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717131Подведение итогов не позднее Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28.22.14.121
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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