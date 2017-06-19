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    Главная / Торги / Закупка крана мостового литейного электрического КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок

    Закупка крана мостового литейного электрического КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717131Дата и время окончания срока приема заявок Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717131

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОСД/17-00037

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка крана мостового литейного электрического КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение № 1 Техническое задание

    Приложение № 2 проект Договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62210

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    Olesya.Kiyan@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Киян Олеся Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 17:00 GMT +319.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717131Дата и время окончания срока приема заявок Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 17:0019.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717131Дата и время вскрытия заявок Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2017 23:5930.07.2017 23:5930.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717131Подведение итогов не позднее Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201730.07.2017 23:5930.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717131Подведение итогов не позднее Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срокМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой литейный электрический КМ20/5 Л-А7-16/18-У2 с шефмонтажом, пуско – наладкой, инструктажем персонала и обеспечением сервисного обслуживания на гарантийный срок"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
    Москва
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