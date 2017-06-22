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Номер извещения
ГП717127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 0
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
zakupki.4060@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
49.41.20
24
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 60
Кол-во: 35
Кол-во: 13
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 170
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 170
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 80
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 160
Кол-во: 60
Кол-во: 230
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 230
Кол-во: 60
Кол-во: 250
Кол-во: 40
Кол-во: 130
Кол-во: 120
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 70
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
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