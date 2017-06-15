Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2017 года

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставленные периодические печатные издания оплачивается ежемесячно по факту оказания услуг Подписчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Распространителя счета. Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Подписчика на отдельный счет Распространителя, открытый Распространителем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке - «ГПБ» (АО), при наличии у Распространителя с «ГПБ» (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.