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    Главная / Торги / Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2017 года

    Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2017 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периодических изданий МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705152318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2017 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по изданию журналов и периодических изданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка периодических изданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 11:00 GMT +315.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периодических изданий Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.06.2017 16:0015.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152318Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка периодических изданий Москва

    Дата и время проведения

    16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152318Дата и время проведения Закупка периодических изданий Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 14:0016.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152318Подведение итогов не позднее Закупка периодических изданий Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152318Подведение итогов не позднее Закупка периодических изданий Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка периодических изданий

    Начальная цена

    1 176 998,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставленные периодические печатные издания оплачивается ежемесячно по факту оказания услуг Подписчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Распространителя счета. Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Подписчика на отдельный счет Распространителя, открытый Распространителем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке - «ГПБ» (АО), при наличии у Распространителя с «ГПБ» (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    58.14.1

    Журналы и периодические издания печатные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14

    Издание журналов и периодических изданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка периодических изданий "

    Кол-во: 1

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