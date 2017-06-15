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Номер извещения
31705152318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подписка на периодические печатные издания на II полугодие 2017 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка периодических изданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 11:00 GMT +315.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периодических изданий Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2017 16:0015.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152318Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка периодических изданий Москва
Дата и время проведения
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152318Дата и время проведения Закупка периодических изданий Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 14:0016.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152318Подведение итогов не позднее Закупка периодических изданий Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка периодических изданий
Начальная цена
1 176 998,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
58.14.1
58.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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