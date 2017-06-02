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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705152265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44
Факс
--
Адрес электронной почты
trudas@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Труд Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152265Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152265Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
61
61.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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