на право заключения договора на оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705152265 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по организации высокоскоростного канала доступа к сети Интернет для нужд ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА Юридический адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, Почтовый адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3 Контактный телефон +7 495 681-44-44 Факс -- Адрес электронной почты trudas@slavhotels.ru Ф.И.О. контактного лица Труд Андрей Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные прочие Ключевые слова:

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