Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705152269 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО НМЗ Юридический адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21, Почтовый адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21 Контактный телефон +7 831 249-80-39 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@jscnmz.ru Ф.И.О. контактного лица Бушуй Алексей Николаевич Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru