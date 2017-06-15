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    Главная / Торги / Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием)

    Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705152269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    НМЦЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Юридический адрес

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    Почтовый адрес

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Контактный телефон

    +7 831 249-80-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@jscnmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуй Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 16:00 GMT +315.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.06.2017 16:0026.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152269Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    27.06.2017 13:0027.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152269Дата и время проведения Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2017 14:5003.07.2017 14:5003.07.2017 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152269Подведение итогов не позднее Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 14:5003.07.2017 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152269Подведение итогов не позднее Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)

    Начальная цена

    1 148 737,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» размещенных в составе аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» в составе аукционной документации; Порядок оплаты: в соответствии с разделом 6 «Проект договора» в составе аукционной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НМЗ
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Адрес местонахождения

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.16

    Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)"

    Кол-во: 1148737

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