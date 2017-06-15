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Номер извещения
31705152269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнение на территории Покупателя пусконаладочных работ (с проведением испытания Оборудования, вводом Оборудования в эксплуатацию и тестированием)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 16:00 GMT +315.06.2017 16:0015.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 16:0026.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152269Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород
Дата и время проведения
27.06.2017 13:0027.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152269Дата и время проведения Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 14:5003.07.2017 14:5003.07.2017 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152269Подведение итогов не позднее Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 14:5003.07.2017 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152269Подведение итогов не позднее Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекса аппаратно-программных средств (АПС) для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и выполнению монтажных, пусконаладочных работ (проведением испытания оборудования, вводом оборудования в эксплуатацию и тестирование)
Начальная цена
1 148 737,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» размещенных в составе аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
26.30.11
26.30.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1148737
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