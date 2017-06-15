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Номер извещения
31705152252
Уникальный номер закупки
121
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Извещение № 121 о проведении открытого конкурса в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства
Документация к извещению № 121 о проведении открытого конкурса в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-08-11
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 15:00 GMT +315.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152252Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательстваМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 15:00GMT +315.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152252Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательстваМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152252Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательстваМосква
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:3023.06.2017 15:3023.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152252Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательстваМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:3023.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152252Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательстваМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV). Участниками настоящего открытого конкурса в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
5 559 145,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
111 182,92 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям извещения, документации об открытом конкурсе в электронной форме и локального сметного расчета
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.33.10.000
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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