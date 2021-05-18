www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0177200000921001455
Уникальный номер закупки
0177200000921001455
Наименование закупки
Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай) 0177200000921001455
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.04.2021 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0177200000921001455Подведение итогов не позднее Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жилого помещения (жилого дома) для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай)
Начальная цена
1 435 005,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.