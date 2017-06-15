www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705152558
Уникальный номер закупки
55
Наименование закупки
Поставка хозтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 10:00 GMT +315.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2017 18:3021.06.2017 18:3021.06.2017 18:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705152558Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хозтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
26.06.2017 10:0026.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705152558Дата и время проведения Поставка хозтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 18:3026.06.2017 18:3026.06.2017 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152558Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваровг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозтоваров
Начальная цена
2 667 913,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
133 395,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
13.94.11
13.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 6040
Кол-во: 70
Кол-во: 2825
Кол-во: 98
Кол-во: 660
Кол-во: 5
Кол-во: 280
Кол-во: 5150
Кол-во: 8020
Кол-во: 30
Кол-во: 350
Кол-во: 300
Кол-во: 250
Кол-во: 7
Кол-во: 22
Кол-во: 67
Кол-во: 65
Кол-во: 386
Кол-во: 520
Кол-во: 336
Кол-во: 1177
Кол-во: 1
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.