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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"

    Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2017 15:0021.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717124Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТЗ

    Приложение к ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01 доб. 0

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    zakupki.4060@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717124Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку стального литья на второе полугодие 2017 года для нужд ОАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТЛИВКА НБ40.04.104 ПЛАНШАЙБА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "ОТЛИВКА НБ32.02.002 КРЫШКА КЛАПАНА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "ОТЛИВКА НБ32.01.021 ВАЛ ЭСЦЕНТРИКОВЫЙ/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "ОТЛИВКА ДПКР.734313.003 КРОНШТЕЙН/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "ОТЛИВКА ДПКР.734313.001 КРОНШТЕЙН/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 160

    "Позиция 6"

    "ОТЛИВКА ДПКР.731313.003 КОРПУС ПОДШИПНИКА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "ОТЛИВКА ДПКР.713446.001 СТУПИЦА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "ОТЛИВКА ДПКР.712446.001 СТУПИЦА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "ОТЛИВКА ДП70.11.10.02 ПРИЖИМ/35Л-III ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ОТЛИВКА ДП70.11.10.01 ОСНОВАНИЕ/35Л-III ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ОТЛИВКА АФНИ.751662.001 КОРПУС КРЕЙЦКОПФА/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "ОТЛИВКА АФНИ.751612.002 ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "ОТЛИВКА АФНИ.751127.009 (002) ЧЕЛЮСТЬ ПОДВИЖНАЯ/35ХГСЛ ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "ОТЛИВКА АФНИ.751127.008 ЧЕЛЮСТЬ ПОДВИЖ./35ХГСЛ ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "ОТЛИВКА АФНИ.751127.007 ЧЕЛЮСТЬ ПОДВИЖ./35ХГСЛ ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "ОТЛИВКА АФНИ.743411.002(5Т-27А) ШАТУН/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "ОТЛИВКА АФНИ.732131.011 ЧЕЛЮСТЬ/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "ОТЛИВКА АФНИ.732131.010А ЧЕЛЮСТЬ/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "ОТЛИВКА АФНИ.731313.001 КОРПУС ПОДШИПНИКА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 70

    "Позиция 20"

    "ОТЛИВКА АФНИ.731273.003 КОРОБКА КЛАПАННАЯ/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "ОТЛИВКА АФНИ.731273.003-01 КОРОБКА КЛАПАННАЯ/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "ОТЛИВКА АФНИ.714372.003 ГОРЛОВИНА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 25

    "Позиция 23"

    "ОТЛИВКА АФНИ.713352.001 СТАКАН/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "ОТЛИВКА АФНИ.712372.002 ДНО/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "ОТЛИВКА АКБ-4.12-207А КОРПУС РЕДУКТОРА/35ГЛ ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "ОТЛИВКА АКБ-4.12-130-5А ФЛАНЕЦ/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.У32В УГОЛЬНИК/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.4-64А НИППЕЛЬ/25Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.4-5А ГАЙКА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.4-19 (5-1-5-2) ШТУЦЕР/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.4-18 (3-65) ШТУЦЕР/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.4-119 КОРПУС КЛАПАНА /45Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.2-84 КОРПУС КАРЕТКИ/35Л-III ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.2-104 ТРОЙНИК/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.12-166 СТАКАН/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "ОТЛИВКА R35.03.00.002 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ/45Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "ОТЛИВКА R35.02.00.002 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ/45Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "ОТЛИВКА 9Г.06.00.005 КРЫШКА/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "ОТЛИВКА 42НТП.02.321А ШАТУН/35Л-III ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 90

    "Позиция 40"

    "ОТЛИВКА 42НТП.01.001 ГИДРОБЛОК/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "ОТЛИВКА 42НТП.01.001 ГИДРОБЛОК с предварительной обработкой/35Л ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "ОТЛИВКА 26НТП.02.311 КОЛЕСО/35Л-III ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "ОТЛИВКА 11Г-1-58 ШАТУН/35Л-II ГОСТ 977-88"

    Кол-во: 60

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