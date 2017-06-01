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Номер извещения
ГП717123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Контактный телефон
+7 985 313-58-84
Факс
Адрес электронной почты
s.p@aviatis.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 14:00 GMT +301.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 14:0001.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717123Дата и время вскрытия заявок Поставка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717123Подведение итогов не позднее Поставка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
30.30.31.110
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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