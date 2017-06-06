Выполнение работ по ежемесячному эксплуатационно-техническому обслуживанию и выполнению ремонтно-восстановительных работ ВОЛС на территории и за территорией АО «РКЦ «Прогресс»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705152017 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ежемесячному эксплуатационно-техническому обслуживанию и выполнению ремонтно-восстановительных работ ВОЛС на территории и за территорией АО «РКЦ «Прогресс» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

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