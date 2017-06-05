ОЗП-034-ТМЦ-17 Поставка аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных; Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора; Условия поставки: Доставка продукции осуществляются за счет Поставщика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Аэраторы должны быть поставлены в комплекте с узлами крепления и присоединительными элементами