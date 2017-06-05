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Номер извещения
31705151997
Уникальный номер закупки
ОЗП-034-ТМЦ-17
Наименование закупки
ОЗП-034-ТМЦ-17 Поставка аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151997Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151997Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 12:0006.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151997Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
903 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Аэраторы серии АПКВ-120х2,0 или аналогов в комлекте с узлами крепления и присоединительными элементами - 600 п.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. Раневская, дом №16. (городские очистные сооружения канализационных стоков)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
22.21.21.129
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
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