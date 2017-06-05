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    Главная / Торги / ОЗП-034-ТМЦ-17 Поставка аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    ОЗП-034-ТМЦ-17 Поставка аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151997Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705151997

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-034-ТМЦ-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-034-ТМЦ-17 Поставка аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Закупочная документация ОЗП-034-ТМЦ-17

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №1 к ТЗ-Перечень и объемы

    4. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    5. Приложение №3 к ЗД - Форма подачи предложений

    6. Приложение №4 к ЗД - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151997Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151997Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2017 12:0006.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151997Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201706.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151997Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку аэраторов серии АПКВ-120х2,0 или аналогов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    903 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аэраторы серии АПКВ-120х2,0 или аналогов в комлекте с узлами крепления и присоединительными элементами - 600 п.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. Раневская, дом №16. (городские очистные сооружения канализационных стоков)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных; Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора; Условия поставки: Доставка продукции осуществляются за счет Поставщика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Аэраторы должны быть поставлены в комплекте с узлами крепления и присоединительными элементами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аэраторов "

    Кол-во: 600

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