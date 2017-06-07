Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку плиты потолочный

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до «31» декабря 2017г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 5 (Пяти) рабочих дня до «31» декабря 2017г., Поставщик обязуется поставить товар до «31» декабря 2017г. включительно.