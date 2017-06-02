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Номер извещения
ГП717119
Уникальный номер закупки
204-564/17
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома черных металлов (10 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
{}
Адрес электронной почты
Stanislav.Shishkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Станислав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка) Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка) Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.08.2017 08:0003.08.2017 08:0003.08.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)
Начальная цена
10,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5А – 200 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200000
Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.08.2017 08:0003.08.2017 08:0003.08.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)
Начальная цена
9,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 12А – 50 000 кг (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:4013.06.2017 11:4013.06.2017 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)
Начальная цена
7,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 16А – 100 000 кг (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000
Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.08.2017 08:0003.08.2017 08:0003.08.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)
Начальная цена
7,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 13А – 10 000 (засор – 3 %, необходима подрезка)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.08.2017 08:0003.08.2017 08:0003.08.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)
Начальная цена
0,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 27А – 30 000 кг (засор – 3%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
Кол-во: 30000
Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:1013.06.2017 11:1013.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)
Начальная цена
15,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5Б18 – 3 000 кг (засор – 2%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:1013.06.2017 11:1013.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)
Начальная цена
68,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5Б26 – 20 000 кг (засор – 2 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000
Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:4013.06.2017 11:4013.06.2017 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)
Начальная цена
75,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5Б28 – 3 000 кг (засор – 2 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:3013.06.2017 11:3013.06.2017 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)
Начальная цена
70,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 12Б55 – 700 кг (засор – 2 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 14:00 GMT +302.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717119Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.2017 08:0006.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717119Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Дата и время проведения
06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717119Дата и время проведения Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:1013.06.2017 11:1013.06.2017 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717119Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)
Начальная цена
58,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 16Б26 – 6 000 кг (засор – 3%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000
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