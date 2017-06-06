Поставка ЭКБ ИП для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата осуществляется авансовым платежом в размере 50% от суммы договора, в течение 12 банковских дней с момента получения счета Поставщика Заказчиком, после подписания Договора Сторонами. Окончательный расчет по договору в размере 50% от суммы договора – Заказчик производит в течение 12 банковских дней, с момента подписания товарной накладной (ф. ТОРГ-12) Заказчиком. В случае изменения условий перечисления денежных средств по договору, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.2015г. №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядок проведения окончательных денежных расчетов оформляется дополнительным соглашением к договору. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.