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    Главная / Торги / О выполнении работ по ремонту комнаты приёма пищи ПБ №7

    О выполнении работ по ремонту комнаты приёма пищи ПБ №7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.07.2014 18:0024.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407501Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407501

    Уникальный номер закупки

    44-07-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О выполнении работ по ремонту комнаты приёма пищи ПБ №7

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Pril

    предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-12-33

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ARomanova@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова А.Н.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.07.2014 18:00 GMT +324.07.2014 18:0024.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407501Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.07.2014 18:0024.07.2014 18:0024.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407501Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2014 18:0014.08.2014 18:0014.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407501Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.201414.08.2014 18:0014.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407501Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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