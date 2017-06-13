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Номер извещения
31705157529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157529Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157529Дата и время вскрытия заявок Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВБарнаул
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 09:0007.07.2017 09:0007.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157529Подведение итогов не позднее Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВБарнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.07.201707.07.2017 09:0007.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157529Подведение итогов не позднее Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВБарнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ
Начальная цена
159 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
71.12.16
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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