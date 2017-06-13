Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705157529 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 251, в том числе: проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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