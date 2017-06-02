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Номер извещения
ГП717118
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Брянский» АО «ТЭК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
Почтовый адрес
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
Контактный телефон
+7 3462 77-77-77 доб. 14046
Факс
+7 3462 77-41-34
Адрес электронной почты
Ugleva.AA@energosales.ru
Ф.И.О. контактного лица
Углева Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717118Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717118Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
311 225,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
241050, г. Брянск, улица Тютчева, дом 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тюменская Энергосбытовая Компания
Все закупки и тендеры АО Тюменская Энергосбытовая Компания
Адрес местонахождения
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область), ГОРОД СУРГУТ, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7
46.49.2
Документация лота
Кол-во: 1
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