Поставка канцелярских товаров для нужд филиала «Брянский» АО «ТЭК»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за Товар по факту поставки, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. Сроки поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора поставки до офиса, расположенного по адресу: 241050, г. Брянск, улица Тютчева, дом 4. Количество поставок – 1 (одна).