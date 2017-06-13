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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката (лист)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 933 300-50-17
Факс
+7 3842 31-30-81
Адрес электронной почты
a.popova@kzhm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новоалтайск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката (лист)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката (лист)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 45.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЛТАЙВАГОН
Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН
Адрес местонахождения
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
27.10.71.141
27.10.60.225
27.10.60.221
24.10.3
Документация лота
Кол-во: 12300
Кол-во: 24160
Кол-во: 200
Кол-во: 2760
Кол-во: 80
Кол-во: 860
Кол-во: 4730
Кол-во: 410
Кол-во: 1330
Кол-во: 13980
Кол-во: 5200
Кол-во: 3420
Кол-во: 9290
Кол-во: 4070
Кол-во: 2320
Кол-во: 7130
Кол-во: 15500
Кол-во: 12250
Кол-во: 14240
Кол-во: 960
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