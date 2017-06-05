Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется после сдачи-приемки услуг в течение 30 дней с момента подписания Акта; Условия выполнения работ: в течение периода с момента подписания договора по 20 июня 2017 года.