www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП717115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 933 300-50-17
Факс
+7 3842 31-30-81
Адрес электронной почты
a.popova@kzhm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новоалтайск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 45.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЛТАЙВАГОН
Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН
Адрес местонахождения
658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
27.10.91.412
27.10.91.318
27.10.91.317
27.10.91.314
27.10.91.312
27.10.91.311
27.10.83.251
27.10.82.190
24.10.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4200
Кол-во: 6400
Кол-во: 9180
Кол-во: 69080
Кол-во: 32630
Кол-во: 22740
Кол-во: 117100
Кол-во: 600
Кол-во: 140
Кол-во: 18660
Кол-во: 10690
Кол-во: 1820
Кол-во: 8300
Кол-во: 2210
Кол-во: 620
Кол-во: 18510
Кол-во: 14150
Кол-во: 15920
Кол-во: 6810
Кол-во: 2000
Кол-во: 20260
Кол-во: 11720
Кол-во: 10160
Кол-во: 1400
Кол-во: 420
Кол-во: 660
Кол-во: 47400
Кол-во: 25000
Кол-во: 29870
Кол-во: 1690
Кол-во: 790
Кол-во: 2940
Кол-во: 2620
Кол-во: 16900
Кол-во: 11030
Кол-во: 2150
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.