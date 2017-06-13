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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 11:2313.06.2017 11:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717115Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)НовоалтайскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛТАЙСКОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН

    Юридический адрес

    658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 933 300-50-17

    Факс

    +7 3842 31-30-81

    Адрес электронной почты

    a.popova@kzhm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новоалтайск

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Ключевые слова:

    металлопрокат, вагон, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 11:0016.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717115Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)Новоалтайск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката (швеллер, двутавр, уголок, труба, круг)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество в соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 45.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - отсрочка платежа до 60 дней. Условия поставки - с доставкой до склада покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АЛТАЙВАГОН
    Все закупки и тендеры АО АЛТАЙВАГОН

    Адрес местонахождения

    658087, Российская Федерация, Алтайский край, Новоалтайск, 22 ПАРТСЪЕЗДА, 16

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    27.10.91.412

    Прокат сортовой и фасонный общего и специального назначения из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более 220 мм, прочий

    27.10.91.318

    Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более 220 мм

    27.10.91.317

    Двутавры (балки двутавровые) стальные горячекатаные из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее 80 мм

    27.10.91.314

    Швеллеры стальные горячекатаные из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее 80 мм

    27.10.91.312

    Уголки стальные горячекатаные из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой 80 мм или более, но не более 220 мм

    27.10.91.311

    Уголки стальные горячекатаные из легированной стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) высотой менее 80 мм

    27.10.83.251

    Прокат стальной круглого сечения из прочей легированной стали

    27.10.82.190

    Катанка из прочих легированных сталей (кроме нержавеющей и быстрорежущей)

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДВУТАВР 45* 12000 М С345-4 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 2"

    "ДВУТАВР 36* 12000 М С345-4 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 6400

    "Позиция 3"

    "ДВУТАВР 70* 12000 Ш1 С345-4 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 9180

    "Позиция 4"

    "ДВУТАВР 60* 12000 Ш3 С345-4 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 69080

    "Позиция 5"

    "ДВУТАВР 40* 12000 Ш2 С345-4 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 32630

    "Позиция 6"

    "ДВУТАВР 30* 12000 Ш2 С345-4 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 22740

    "Позиция 7"

    "ДВУТАВР 70* 12000 Ш3 С345-3 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 117100

    "Позиция 8"

    "КРУГ 16 С 345-3 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 600

    "Позиция 9"

    "УГОЛОК 50*50*5*12000 С 255 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 140

    "Позиция 10"

    "УГОЛОК 140*140*9*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 18660

    "Позиция 11"

    "УГОЛОК 125*125*8*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 10690

    "Позиция 12"

    "УГОЛОК 110*110*8*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1820

    "Позиция 13"

    "УГОЛОК 100*100*8*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 8300

    "Позиция 14"

    "УГОЛОК 75*75*6*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2210

    "Позиция 15"

    "УГОЛОК 70*70*5*12000 С 345-4 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 620

    "Позиция 16"

    "УГОЛОК 160*160*10*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 18510

    "Позиция 17"

    "УГОЛОК 140*140*9*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 14150

    "Позиция 18"

    "УГОЛОК 125*125*8*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 15920

    "Позиция 19"

    "УГОЛОК 110*110*8*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 6810

    "Позиция 20"

    "УГОЛОК 100*100*10*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 21"

    "УГОЛОК 100*100*8*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 20260

    "Позиция 22"

    "УГОЛОК 90*90*7*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 11720

    "Позиция 23"

    "УГОЛОК 80*80*6*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 10160

    "Позиция 24"

    "УГОЛОК 70*70*5*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 25"

    "УГОЛОК 50*50*5*12000 С 345-3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 420

    "Позиция 26"

    "ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80*80*5*12000 С345-3 ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 660

    "Позиция 27"

    "ДВУТАВР 50* 12000 Ш4 С345-3 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 47400

    "Позиция 28"

    "ДВУТАВР 30* 12000 Ш2 С345-3 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 29"

    "ДВУТАВР 20* 12000 Ш1 С345-3 СТО АСЧМ20-93 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 29870

    "Позиция 30"

    "ШВЕЛЛЕР 30У*12000 С345-4 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1690

    "Позиция 31"

    "ШВЕЛЛЕР 18У*12000 С345-4 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 790

    "Позиция 32"

    "ШВЕЛЛЕР 14У*12000 С345-4 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2940

    "Позиция 33"

    "ШВЕЛЛЕР 40У*12000 С345-3 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2620

    "Позиция 34"

    "ШВЕЛЛЕР 24У*12000 С345-3 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 16900

    "Позиция 35"

    "ШВЕЛЛЕР 20У*12000 С345-3 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 11030

    "Позиция 36"

    "ШВЕЛЛЕР 12У*12000 С345-3 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2150

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