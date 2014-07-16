Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

МО, г. Балашиха-11, ул Карбышева, д.8; • МО, Ногинский район, д. Соколово, • г. Москва, Большой Козловский переулок, дом 6; • г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82/34, • г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152 корпус 7 а. • г. Москва Знаменка д. 6,19 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью ИзвещенияРассчитать логистику >