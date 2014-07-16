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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332947Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401332947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД-55

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 297-02-82 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2014 12:00 GMT +316.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332947Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2014 12:0016.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401332947Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201417.07.2014 16:0017.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401332947Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    696 815,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    24994 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г. Балашиха-11, ул Карбышева, д.8; • МО, Ногинский район, д. Соколово, • г. Москва, Большой Козловский переулок, дом 6; • г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82/34, • г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152 корпус 7 а. • г. Москва Знаменка д. 6,19 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38.24

    Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 24994

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