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Номер извещения
ГП717114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление лицензий русской версии Kaspersky Endpoint Security на 1 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Контактный телефон
+7 495 232-00-06 доб. 4026
Факс
+7 495 229-96-30
Адрес электронной почты
mshtirkova@niidar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жогова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление лицензий русской версии Kaspersky Endpoint Security на 1 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 15:00 GMT +301.06.2017 15:0001.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717114Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий русской версии Kaspersky Endpoint Security на 1 годМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 15:3001.06.2017 15:3001.06.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717114Дата и время вскрытия заявок Продление лицензий русской версии Kaspersky Endpoint Security на 1 годМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление лицензий русской версии Kaspersky Endpoint Security на 1 год
Начальная цена
1 490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной докуметацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной докуметациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК НИИДАР
Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
46.51.1
26.30.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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