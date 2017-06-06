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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ

    Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717109Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    проект договора и техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономная некоммерческая организация Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
    Все закупки и тендеры АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)

    Юридический адрес

    109382, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 123-47-27 доб. 222

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aefimov@hcfe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 11:00 GMT +306.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717109Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 11:0006.06.2017 11:0006.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717109Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 17:0015.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717109Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717109Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданиемГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)
    Все закупки и тендеры АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)

    Адрес местонахождения

    109382, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    82.30.11.000

    Услуги по организации конференций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Благовещенск"

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