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Номер извещения
ГП717135
Уникальный номер закупки
198-КД
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717135Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717135Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭМосква
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717135Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению оборудования АИИС КУЭ
Начальная цена
20 443 941,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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