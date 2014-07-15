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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку затвора поворотного стального

    Запрос ценовых котировок на поставку затвора поворотного стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2014 07:0015.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407499Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407499

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку затвора поворотного стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос ценовых котировок

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    stroganovao@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Строганова Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2014 07:00 GMT +315.07.2014 07:0015.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407499Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    15.07.2014 07:0015.07.2014 07:0015.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407499Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 07:0031.07.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407499Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Криогенмаш", МО, г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    запрос ценовых котировок

    28.12.2016

    извещение

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "затвор поворотный "

    Кол-во: 2

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