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Номер извещения
ГП407499
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку затвора поворотного стального
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
stroganovao@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Строганова Ольга Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 07:00 GMT +315.07.2014 07:0015.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407499Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2014 07:0015.07.2014 07:0015.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407499Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотногоБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку стального затвора поворотного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш", МО, г. Балашиха, ул. Белякова, 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Кол-во: 2
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