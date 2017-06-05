Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Хабаровск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717106 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ярмарка вакансий» в городе Хабаровск, не являющийся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 ГК РФ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Автономная некоммерческая организация Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Все закупки и тендеры АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Юридический адрес 109382, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1 Почтовый адрес 123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1 Контактный телефон +7 495 123-47-27 доб. 222 Факс -- Адрес электронной почты aefimov@hcfe.ru Ф.И.О. контактного лица Ефимов Алексей Анатольевич Место рассмотрения предложений Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения Ключевые слова:

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