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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования контроля спектра сигналов ПЧ

    Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования контроля спектра сигналов ПЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2014 11:0021.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401333453Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ 115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401333453

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования контроля спектра сигналов ПЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87 доб. 1615

    Факс

    Адрес электронной почты

    dtrefilov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трефилов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 11:00 GMT +321.07.2014 11:0021.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401333453Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ 115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2014 11:0021.07.2014 11:0021.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401333453Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ 115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201429.07.2014 23:0029.07.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401333453Подведение итогов не позднее Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ 115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования контроля спектра сигналов ПЧ

    Начальная цена

    598 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.5

    Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи

    Документация лота

    Документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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