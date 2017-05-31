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Номер извещения
ГП717100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A, D65P-12, D65Е-12 для нужд ООО "МРТС Восток".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3
Контактный телефон
+7 495 984-78-24 доб. 120
Факс
+7 495 984-78-24
Адрес электронной почты
dimitrova_a@mrtsv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Димитрова Александра Саяровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A, D65P-12, D65Е-12 для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717100Подведение итогов не позднее Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A, D65P-12, D65Е-12 для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A, D65P-12, D65Е-12 для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул Космонавта Комарова, д 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС восток
Все закупки и тендеры МРТС восток
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3
28.92.21.120
28.92.21.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
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