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Номер извещения
ГП717099
Уникальный номер закупки
76
Наименование закупки
Черный металлопрокат для нужд Открытого Акционерного Общества "Саранский Телевизионный завод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4
Почтовый адрес
430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4
Контактный телефон
+7 8342 79-08-11
Факс
+7 8342 79-89-69
Адрес электронной почты
tan@saransktv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарев Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Города Республиканского Значения Республики Мордовия/
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Закупка черного металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка черного металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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