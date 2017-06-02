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Номер извещения
ГП717097
Уникальный номер закупки
203-562/17 от 24.05.17г.
Наименование закупки
закуп прокладок в соответствии с заявкой №203-562/17 от 24.05.17г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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№ п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 06:00 GMT +302.06.2017 06:0002.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717097Дата и время окончания срока приема заявок № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 06:0002.06.2017 06:0002.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717097Дата и время вскрытия заявок № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.08.2017 07:0002.08.2017 07:0002.08.2017 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717097Подведение итогов не позднее № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.08.201702.08.2017 07:0002.08.2017 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717097Подведение итогов не позднее № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.21.110
G
Документация лота
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