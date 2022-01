закуп прокладок в соответствии с заявкой №203-562/17 от 24.05.17г.

Лот 1

№ п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 3 2 Прокладка СНП 3-300-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 3 Прокладка СНП 1 ½-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 4 Прокладка СНП 24-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 18 5 Прокладка СНП 2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 6 Прокладка СНП 12-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 7 Прокладка СНП 6-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 2 8 Прокладка СНП 1/2-150-304-F.G. 304 I.R. O.R. ASME B16.20 1 9 Прокладка 1-15-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99 90