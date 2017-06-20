Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 20% фиксированной цены оплачивается не позже даты начала работ. 80% фиксированной цены оплачивается по окончании работ, до выдачи ВС исполнителем. Остаток доплачивается в течение 30 календарных дней с момента получения финального счета исполнителя по факту выполнения работ.